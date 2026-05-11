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彭丽婷 - 零碳园区：香港工业转型新机遇 | 零碳筑迹

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彭丽婷
5小時前
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产经 专栏
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　　在「双碳」目标已成全球共识的大背景下，工业园区作为能源消耗与碳排放的重地，正迎来前所未有的绿色转型。零碳园区不仅是技术创新的试验场，更逐渐成为未来区域经济竞争力的核心载体。对香港而言，借鉴内地的先行经验，并探索适合本地产业特色的零碳转型路径，无疑是推动新型工业化的关键一步。

　　国家层面的政策导向日趋明确。国家发展改革委等3部门联合印发《关于推进零碳园区建设的通知》（发改环资（2025）910号），标志零碳园区建设正式进入标准化、规模化推进新阶段。政策明确要求加快园区能源消费结构转型，鼓励通过绿电直连、配置储能设施及建设能碳管理平台等举措，实现源网荷储一体化发展。

　　香港特区政府亦积极响应，在《香港气候行动蓝图2050》中提出推动工业界减碳。与内地不同的是，香港的工业园区以高增值、低能耗的创科产业为主，这为本地在「数码化零碳」与「绿色供应链」的探索提供独有优势。

　　不少工业园区正尝试以虚拟电厂形式迈向零碳。所谓虚拟电厂，是运用先进信息技术聚合园区内分布式光伏、储能和可调节负荷的能源管理系统，像传统电厂般参与电网调度，在用电高峰时段放电，低谷时充电，不仅提升能源使用弹性，更通过参与电力辅助服务市场获取额外经济收益。

　　与此同时，随着欧盟碳边境调节机制的实施，出口导向型企业正面临严峻的「碳税」挑战。零碳园区借助精确的碳足迹管理及绿电溯源认证，协助园区企业有效应对绿色贸易壁垒，将「低碳」转化为国际市场的通行证。

　　内地先行示范为香港提供了宝贵参考。以内蒙古鄂尔多斯零碳产业园为例，通过「风光储氢」一体化能源系统，已实现8成能源来自当地绿电直供，成功吸引宁德时代等龙头企业进驻。

　　在香港本地，元朗「零碳智能空间」则为高密度城市环境提供零碳解决方案。作为香港零碳智能联盟标志性项目，该空间成功实现「光、储、充、换」新能源物流的一体化运营，既纾缓新能源商用车的补能难题，更构建了一个微型绿色物流生态圈，证明香港即使空间有限，亦可实现高效的绿色能源闭环管理。

　　香港的最大机遇在于「链接」与「服务」双重优势。作为国际金融和贸易中心，香港可重点发展绿色金融与碳交易，为工业零碳转型引入资金动力。同时把握北部都会区发展机遇，推广如元朗「零碳智能空间」的创新模式，建设高标准零碳工业区，融合内地成熟技术与香港国际标准，打造成为大湾区绿色制造的样板。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

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