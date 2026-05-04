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彭丽婷 - 强化公司治理根基 驱动建造业可持续发展 | 零碳筑迹

零碳筑迹
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彭丽婷
12小時前
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产经 专栏
內容

　　香港作为国际金融中心与基建枢纽，建筑业是推动城市发展的核心支柱，而公司治理（G）作为ESG体系的重要基石，直接决定行业的合规水平、风险管控与可持续发展能力。

　　本地建筑业拥有严谨的法规基础和多层级监管体系，为治理落地筑牢根基。《建筑物条例》、《防止贿赂条例》等法规构建全流程合规框架，屋宇署、廉政公署（ICAC）等部门形成联动监管，实现从规划到竣工的全链条把关。在港交所相关规则驱动下，上市建筑企业均建立完善治理架构，设立独立董事与ESG专责小组，不少本地龙头及央企在港机构更率先推行治理创新，强化协同及数据披露。建造业议会则通过优化专责委员会，推动行业自律升级。此外，ICAC严查违规案件，行业持续推进招标及资金监管透明化，进一步压缩监管真空，筑牢反贪与风险防控防线。

　　尽管成果突出，行业治理仍有明显短板。中小企业治理覆盖率偏低，多数未建立规范治理架构，披露内容缺乏行业针对性。同时，行业治理评价标准尚未统一，部分企业治理措施与绿色建筑等需求脱节，且技术在治理数字化领域的应用有限，中小企业数字化治理能力尤为薄弱。

　　针对上述痛点，结合香港国际化优势与行业特性，需构建高韧性、可落地的治理体系。可分层推进治理标准化，提升中小企业覆盖率，由建造业议会牵头，制订建筑业专属ESG治理指引，明确中小企业「基础版」治理清单，鼓励大型企业输出治理经验，通过产业链带动中小企业提升治理水平，争取三年内将全行业披露率提升至50%以上。同时，推动治理与绿色建筑深度融合，强化实质性治理，将绿色建筑认证、低碳建材采用、碳足迹管控纳入企业治理评价指标，董事会设立「可持续发展委员会」，统筹治理、环境与业务战略。此外，加速技术赋能治理，构建数字化监管体系，推广BIM+区块链技术实现工程数据全程可追溯，开发AI风险预警平台实施动态监控，政府搭建统一的建筑业ESG治理讯息平台，强化数据披露验证与公众监督。

　　公司治理是香港建筑业高质量发展的「内核驱动力」。面对全球可持续发展趋势与本地城市更新需求，行业需以标准化为基础、融合化为核心、数字化为支撑，补齐中小企业治理短板，推动治理从「合规导向」向「价值创造」转型，助力香港建筑业在绿色低碳时代巩固国际竞争力，为香港建设宜居、韧性、可持续城市贡献核心力量。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷
 

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