朱红 - 中芯高位受压 博「23604」 | 窝轮热炒特区

新华社报道中央政治局会议强调全面实施「人工智能（AI）+」行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理。晶片股个别发展，中芯国际（981）股价高位受压，反复下跌至66元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯认购证「23604」，行使价83.88元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「26417」，行使价51元，实际杠杆5倍，今年9月到期。



据报小米（1810）于投资者日活动上首次展示新款人形机械人，并与在场人员进行互动。另外，小米宣布旗舰大模型MiMo-V2.5-Pro及全模态模型MiMo-V2.5正式全球开源，同步推出创造者激励计划及Agent生态共建计划。小米股价持续偏软，曾跌至30元创近年新低。投资者如看好小米，可留意小米认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



宁德时代（3750）公布拟折让配售6238.5万股新股，占公司扩大后股份约1.36%，集资总额约391.9亿元，所得款项将用于全球新能源项目建设、研发投入，以及补充营运资金等。宁德股价连跌多日，失守20天线低见613.5元。如看好宁德，可留意宁德认购证「27275」，行使价830元，实际杠杆4倍，明年4月到期。如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。



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朱红