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邓声兴 - 范式智能目标价50元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
6小時前
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产经 专栏
內容

　　国新办4月17日「开局起步『十五五』」主题记者会上，国家发改委副主任王昌林明确今年将聚焦「人工智慧+」基础设施、城市更新、国家水网及新型能源体系等领域，开展扩大有效投资行动，同时在中央投资项目中全面推进「软建设」机制，并发挥国家创业投资引导基金作用，引导社会资本支持科创及新兴产业。

　　AI龙头范式智能（6682）最新业绩及定单数据展现强劲增长动能，2025全年营收71.35亿元人民币，按年增长35.6%，经调整归母净利润1784万元，首次实现全年盈利；截至2026第一季，在手定单已逾89亿元，超越去年全年收入规模，其中单季Token收入更已超过2025总和，反映API业务进入指数级放量阶段。集团确立「AI Platform稳增长、API快速放量、Agentic AI深赋能」三驾马车格局，2025年API及Agentic

AI收入分别飙升129.2%及93.2%，后者聚焦电力现货交易等场景，按结果付费模式具高复制性。参考海外同业估值，预测2026至2028年收入复合增速逾3成，对应预测市销率分别为1.8倍、1.3倍及1倍，归母净利润更将由0.54亿元跃升至4.5亿元，维持「买入」评级。在国家「人工智慧+」行动与盈利拐点双重驱动下，公司有望迎来价值重估。目标价50元，止蚀价40元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

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2026-04-21 02:00 HKT
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