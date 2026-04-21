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闻风至 - 光通讯当炒吼高伟电子 | 鲜股落镬

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闻风至
2小時前
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光通讯概念股近日成市场大热板块，市场焦点落在传闻将来港上市的光模块巨头「新易盛」，然而一些相对较传统的产品亦见受惠AI技术引发的新故事，镜头概念股舜宇光学科技（2382）亦见价值回归，另一镜头概念股高伟电子（1415）值得睇实，股价重新浮面在望。

　　全球AI算力投资持续爆发，光通讯成为不可或缺的底层基建之一。中国光通讯企业正密集赴港上市，反映行业估值与资本需求同步膨胀。当中最受关注是市值超过5000亿人民币的光模块巨头新易盛传正考虑赴港IPO，集资规模或达30亿美元。

　　光通讯当炒，背后主因其实落在AI技术正全面改写科技产业版图。一众镜头概念股在新一轮AI浪潮下，镜头已变成不可或缺的入口。AI要「看得见」世界，无论是物理AI、机械人、自动驾驶，还是各类智能终端，第一步都离不开高性能镜头与光学模组。

　　高伟电子早已不再局限于手机周期，而是逐步切入更高增长的应用场景。物理AI、机械人、自动驾驶、智能终端等新兴领域，均需要大量高性能镜头与光学模组。当AI从云端走向端侧，镜头的重要性比过去更高。这意味高伟电子的产品组合正迎来结构性扩张。

　　高伟电子在业绩中提到，其高度关注MicroLED与微型化光学的产业化进展，或意味公司正向AR、AI终端、机械人、自动驾驶等新兴高增长领域靠拢，试图摆脱手机周期，为未来估值重估铺路。

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