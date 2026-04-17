伍礼贤 - 港股反弹部署AGX国指备兑 | 开工前落盘

现时内地股市表现强势，上证指数距离近10年高位相距不足4%，深圳成指更率先升破前顶，创超过4年高位。其次，内地经济数据表现不俗，首季GDP增长达5%，或支持港股继续向好，投资者不妨候低部署派息率最高的AGX国指备兑（3416）。



AGX国指备兑追踪恒生中国企业指数并采取Covered Call策略，旨在产生高息收入，每个月派息，年化派息率逾18%。该基金透过持有国指成分股长仓及卖出认购期权，在波动市场中寻求稳健收益。



其策略是利用国指期货长仓加Covered Call，适合预期市场震荡或窄幅上落的环境，并通过收取期权金从而在一定程度上减少波动市况带来之损失，达到风险管理目的。



投资者可候低在9.5元吸纳，目标价10.5元，跌穿9元离场。



本人为证监会持牌代表，本人没持有上述股份​​。



光大证券国际

证券策略师

笔者为证监会持牌人

伍礼贤