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闻风至 - 新华保险绩佳走势亮眼 | 鲜股落镬

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闻风至
5小時前
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产经 专栏
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科技股带动下，港股继续造好，恒生指数周四成功收复两万六关口，并以接近全日高位报收，造26394点，升446点，连升3日。全日成交金额2562.3亿元。

　　人保（1339）、国寿（2628）早轮双双急挫，同时震散其他内险股，亦令投资者的戒心大幅提升，在这背景下，能够重新在低位爬上的新华保险（1336）表现可谓令人眼前一亮，其股价昨日创出逾10日高位，走势上正试图回补3月23日下跌裂口，若升穿50.5元水平，或为股价重新起步的开端。

　　国寿去年全年盈利虽然不俗，但第4季因交易性金融资产公允价值变动，单季由盈转亏，市场原本预期「稳赚不赔」的防守股，突然因资产波动性而引起市场警觉，股价自然迎来一波非常严苛的估值重审。

　　在这对比下，新华保险的强势就显得格外突出，该股去年业绩算是「交足功课」，全年纯利升38.3%，至362.84亿元（人民币，下同）；全年派息2.73元，按年多派7.9%，昨日收市价计股息率高达6厘水平。期内，实现原保险保费收入1958.71亿元，按年增长14.9%；实现新业务价值98.42亿元，按年增长57.4%；首年保费口径下新业务价值率16.2%，按年提高1.5个百分点。综合偿付能力充足率210.47%；核心偿付能力充足率135.11%。

　　此前于3月16日，金融监管总局召开扩大会议，强调不断提升金融服务实体经济质效，健全巨灾保险保障体系，大力发展商业健康保险、商业长期护理保险，强化新就业群体金融服务。新华保险近年明显把「健康险」（医保）作为第二增长曲线，而监管机构明确提出要推动商业健康险与长期护理险，等于官方确认这是国策未来的重点方向。

　　中国60岁以上人口已突破3亿，医疗支出增速长期高于GDP增速，形成「医疗通胀」，公共医疗系统所承受的压力可想而知，在政策明确推动商业医保与长期护理险的背景下，近年主打医保的新华保险可望食正这波政策红利。

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