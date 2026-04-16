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尹商基 - 港商参与春灯展瞄准欧亚布局全球 | 商贸先锋

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尹商基
2小時前
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产经 专栏
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香港作为国际商贸枢纽，一直孕育不少具全球视野的创新企业。我今天介绍的香港灯饰及照明产品制造商Creative China Creations（CCC）以香港为总部，并先后于内地宁波及东盟的柬埔寨、泰国和越南自设工厂。公司去年首度参与香港贸发局一年两季的灯饰展，接触来自欧洲、中东及亚洲的大型采购商，参展成效显著，今年再度参加春灯展，全力拓展国际市场。

自主品牌创新驱动   定价亲民增竞争力

　　Creative China Creations（CCC）于2013年在香港创立，自2016年开发首个自家照明品牌SensorBrite®，以代工（OEM）、原厂设计（ODM）及自家品牌（OBM）的生产方式，在全球推出可直接上架的零售品牌及产品。CCC业务发展总监门倩如表示：「我们的产品定价亲民，一般家庭都能负担，而感应灯是我们的重点产品。」

　　门倩如指出，公司目前的主要销售市场为美国及欧洲，每年产品出口量达1,500万件。公司过去曾多次到访香港贸发局的灯饰展，去年首次参加「香港国际春季灯饰展」（春灯展），进驻「名灯荟萃廊」（Hall of Aurora），与多家间潜在合作伙伴建立联系。

去年初登贸发局灯饰展 开辟全新销售渠道

　　她说：「首次参加春灯展让我们与传统零售买家及知名品牌接洽，也与来自公营机构的代表，以及住宅和商业照明解决方案的业界人士交流，为产品开拓新的销售渠道。贸发局灯饰展作为国际盛会，我们期望借此捕捉国际商机，接触欧洲、中东及亚洲的大型采购商。」

　　承接首次参展的良好体验，公司在去年紧接参加「香港国际秋季灯饰展」（秋灯展），接洽超过150个潜在客户，成绩令人鼓舞，「我们今年再度参与春灯展，并带来多个崭新产品，满足消费者对照明灯饰在色彩及创新功能上的需求。」门倩如强调，「参展能让我们面对面与新旧客户交流，并在展览上获得市场最新资讯，公司会继续以参与实体展览作销售策略。」

首设「光影研究所」及多个新专区展示前沿照明技术

　　「香港国际春季灯饰展」及「智慧照明博览」于4月20至23日同期举行，并以「智照绿色未来」为主题，汇聚约900间来自香港、中国内地及海外的参展商。首设的「光影研究所」会透过三大场景化设计与沉浸式展示方式，呈现多款智慧照明产品，包括展示园林灯、智能灯柱及太阳能灯具的光之花园；带来高性能体育场灯、高天花灯，体现专业级照明效能的光之竞技；聚焦高端博物馆照明技术及射灯的光之殿堂。今届春灯展亦新增「休闲照明展区」及「户外照明展区」，而智慧照明博览亦新增「智慧商显与舞台声光专区」，展示创新节能照明技术，助力业界加快绿色转型。

尹商基

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