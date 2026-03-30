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朱红 - 美团50天线整固 敲「23427」 | 窝轮热炒特区

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朱红
6小時前
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产经 专栏
內容

　　美团（3690）上季盈转亏录经调整亏损151亿元人民币，大致符合市场预期。券商研报指其外卖业务单位经济效益持续跑赢同业，每单亏损在今年首季收窄，并有望在第2季进一步改善。美团股价向好，沿50天线在86元水平整固。如看好美团可留意认购证「23427」，行使价118元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡美团可留意认沽证「27411」，行使价71.83元，今年12月到期，实际杠杆4倍。

　　国家市场监管总局日前召开企业公平竞争座谈会，强调深入整治「内卷式」竞争，比亚迪（1211）、美团等企业负责人与会交流。比亚迪股价于10天线见支持，升至107元附近整固。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　国家统计局据显示，今年首两个月全国规模以上工业企业实现利润总额1.02万亿元人民币，按年增长15.2%，增速较上年全年加快14.6个百分点。恒指昨日表现靠稳，续于两万五关口附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛证「63875」，收回价24395点，实际杠杆42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「65619」，收回价24295点，实际杠杆26倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「61673」，收回价25618点，实际杠杆43倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「62672」，收回价25750点，实际杠杆35倍，28年4月到期。

　　小米（1810）董事长雷军介绍小米机械人在灵巧手领域的新进展，指目前已经能够完成拧螺丝、捏羽毛、抛接球等高精度、高泛化工作，并且通过了15万次抓握循环可靠性测试。小米股价向好，升至33元水平整固。投资者如看好小米，可留意小米认购证「27271」，行使价48元，实际杠杆5倍，今年10月到期；相反，如看淡小米，则可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

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朱红

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　　中国信通院报告显示，上月国内市场手机出货量1678.9万部，按年下跌约15%，当中国产品牌手机出货量1435.5万部，占同期手机出货量约85%。小米集团（1810）股价逆市靠稳，在32.5元水平整固。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆8倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。 　
2026-03-27 02:00 HKT
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