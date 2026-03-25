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朱红 - 阿里低位反弹 部署「26927」 | 窝轮热炒特区

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朱红
1小時前
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产经 专栏
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　　阿里（9988）发布新一代旗舰CPU玄铁C950，适用于云计算、生成式AI、高端机械人等领域，据指其搭载自研AI加速引擎，有望成为AI Agent时代新型高端CPU。阿里巴巴股价低位反弹，升至123元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　小米（1810）董事长雷军透露，新一代SU7锁单已超过3万台，全国492间门店正式开启试驾，3天已逾5万人试驾新一代小米SU7。小米股价反弹，升至32.6元附近徘徊。如看好小米可留意认购证「27271」，行使价48元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

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朱红

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　　外媒报道，中国车企去年全球累计销量近2700万辆，超越日本首次跃居全球第一。其中，比亚迪（1211）期内销量居全球排第六，纯电动汽车更超越美国特斯拉跃居全球首位。比亚迪股价昨日曾一度逆市造好，其后反复回落至103元附近徘徊。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，
2026-03-24 02:00 HKT
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