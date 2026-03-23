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黄德几 - （135）昆仑能源业务稳健 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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黄德几
4小時前
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产经 专栏
內容

　　伊朗近日加强对海湾地区能源基础设施攻击，卡塔尔拉斯拉凡工业城全球最大液化天然气（LNG）出口设施遭袭击重创。内地作为全球最大LNG进口国，短期内采购成本势必上升，但对背靠中国石油集团、资源保障稳固、内地天然气销售平台昆仑能源（135）构成中长期利好，昆仑现货LNG风险敞口有限，仅约10%，低于同业，抗价格波动能力较强。昆仑作为内地最大燃气分销平台之一，用户基数持续扩大，加上LNG进口来源多元化，包括俄罗斯、澳洲可快速补位，供应保障更稳健。

　　公司股价早前升至8.83元高位见顶回落，未持货宜候低于50天线8.08元水平附近吸纳，中线目标价9元，若跌穿7.7元止蚀。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

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2026-03-19 02:00 HKT
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