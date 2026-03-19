轮商精选 - 建滔集团四连升 留意「26479」 | 窝轮热炒特区

建滔集团（148）周三公布，透过配售方式出售最多1.3亿股建滔积层板（1888）股份。建滔集团及建滔积层板本月股价曾创上市新高，近日则出现回吐。若投资者认为现价偏高，并希望以较小金额控制注码，或可考虑利用轮证作为部署。建滔集团周三曾一度升穿40元关，录四连升，如投资者计划部署反弹可留意建滔购「26479」，行使价58.88元，实际杠杆约4.8倍，2026年9月3日到期。



建滔集团周二亦公布全年业绩。管理层表示，今年AI数据中心、机械人和运算需求预期或会持续增加。集团计划在内地、泰国和越南开展多个新项目，预计今年第二季起陆续投产，市场憧憬集团AI相关业务有望进一步增长。高端通信领域方面，管理层表示集团生产的电子玻璃纤维材料（主要用于5G、AI伺服器和晶片封装等），需求预期或持续。集团已在广东多地扩建厂房以提高产量。



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