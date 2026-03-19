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黄德几 - 建滔受惠AI爆发前景乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
4小時前
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产经 专栏
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　　建滔集团（148）早前公布去年业绩，营业额达453.75亿港元，按年增长5.3%。股东应占纯利44.02亿港元，按年大幅上升170%；基本每股盈利3.971港元。期内，未扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利95.48亿港元，按年增长63%。集团建议派发末期股息每股1.11港元及特别末期股息每股0.40港元，合共1.51港元，全年股息2.20港元，按年增加57%，财务状况稳健，净负债比率维持低水平。

　　业绩增长主要来自覆铜面板部门，该部门收入按年上升10%至约207.13亿港元，利润显著提升，受惠高端产品需求殷切。印刷线路板部门收入亦增长10%至约133.14亿港元。化工业务保持稳定。集团垂直整合优势突出，涵盖覆铜面板、印刷线路板及化工产品，成本控制及供应链稳定性优于同行。

　　行业前景方面，人工智能数据中心、伺服器及高性能计算需求持续高速增长，带动高端覆铜面板及上游物料如电子玻璃纤维纱、玻璃布及铜箔需求急增。AI伺服器所需印刷线路板用量远高于传统产品，高端物料价量齐升。全球电子玻璃纤维布供应紧张，价格多次上调，集团凭借垂直整合确保供应稳定及成本优势。预计今年低介电玻璃纤维布供需缺口仍大，有利价格及利润维持高位。汽车电子化及5G应用亦提供额外增长动力。集团计划未来两年投资逾百亿元扩产，包括中泰越新厂房逐步投产，AI相关产值将大幅提升。

　　集团日前减持建滔积层板（1888）股份，透过配售最多1.3亿股（约4.15%），每股21港元，较前收市价折让约8.7%，套现约27.3亿元，用作一般营运资金。持股比例由71.1%降至66.95%。虽然持股比例降低，但集团仍为主要股东，控制权稳固。市场反应正面，建滔积层板股价于配售后，守住配股价，显示投资者认同其估值。建滔集团继续间接享有建滔积层板之玻璃布及玻璃丝业务。建滔积层板2025年纯利按年上升84.16%至24.42亿港元，玻纤纱布业务利润超过6亿港元，按年增长70%，AI需求推动下前景极佳。

　　总结而言，集团基本面扎实，受人工智能大浪推动，扩产计划逐步落实，增长动力强劲，现价市盈率合理，股息率吸引，长线前景仍然乐观。可考虑36元水平吸纳，中线目标45元，不跌穿50天线33.7元可以继续持有。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几

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