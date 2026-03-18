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闻风至 - 内房优质股首推龙湖 | 鲜股落镬

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闻风至
8小時前
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产经 专栏
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内房板块仍在漫长的出清周期中挣扎，但在一片混乱中，龙湖集团（960）却逐步浮现「优质幸存者」的特质。

　　作为少数仍坚持债务及交付不违约的内房企业，龙湖去年初曾表示，2025年是债务转换的最后一年及最关键一年。暂时看，集团应已挨过这段最痛苦时刻，未来营运应该会越走越顺才对。

　　财务稳健度方面，在民营房企中属极罕见，公司连续多年保持净负债率低、现金短债比高于1倍的安全水平，并在行业最艰难的两年仍维持正经营现金流，这在同业中已属「稀有品种」。

　　近期较大的负面因素是，集团月初发盈利警告，预料去年盈利约10亿元人民币，按年大减逾90%。剔除投资物业及其他衍生金融工具公平值变动影响，核心盈利估计介乎15亿至20亿元，按年减少71%至78%。主因是房地产市场延续调整态势，价量均受压，导致开发业务结算收入下降，结算毛利率进一步降低。

　　但集团强调，已连续3年包括资本支出的经营性现金流录得正数，营运及服务业务稳步发展，提供稳定利润。预料未来将保持经营现金流为正数，继续有序降低负债，推动业务模式转型，从传统开发商转向营运服务商。

　　以龙湖目前市帐率仅约0.38倍计，市场对其资产价值的折让仍然极深，远未反映其财务稳健度、现金流能力及商业运营板块的长期价值。

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