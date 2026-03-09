彭丽婷 - 与未来同频：当青春选择守护地球 | 零碳筑迹

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷
6小時前
　　最近和几位中学生聊天，问他们将来想做甚么职业。有人说想做AI工程师，有人想创业做环保科技，还有人说想设计会飞的汽车。我笑着问：「如果有一个选择，既可以实现自己的梦想，又能拯救地球，你们会选哪一个？」

　　孩子们思索了一下，然后眼睛都亮了起来。

　　这个画面让我想起元朗零碳智能空间里常见的场景：一群中学生围在纯电混凝土车旁，有人蹲下来观察电池结构，有人用手机扫描光伏板，也有人不停追问智能管理平台的大屏的运作原理。他们的表情里不只好奇和兴奋，更有一种「原来未来真的可以这样」的启发。

　　这也正是零碳智能联盟成立的初心：启发年轻人，点亮未来。

　　我们常说年轻人是未来的主人翁，但如果没有亲身见过未来，又如何对未来产生真切的想像？零碳智能空间，就是设计给青少年和大众，让原本只在论文、实验室里的前沿科技，实际在身边呈现和体验。五分钟换电的重型货车、自主巡航的机械人、即时优化的AI能源系统——这些不再只是科幻电影的桥段，而是城市发展里的真实场景。它们集体传递一个讯息：年轻人的梦想，未必遥远，未来已在眼前。

　　更重要的是，一个值得铭记的讯息：梦想和责任，其实是分不开的。

　　人工智能、机械人、新能源、智慧城市……这些热门赛道，不只是激动人心的机会，更是推动人类向前的责任。当一位工程师设计AI算法，可以选择推送广告，也可以选择优化能源分配；当创业者开发新材料，可以追求成本最低，也可以坚持做到减少污染。科技没有善恶，但每一个选择，都决定了未来世界的样子。

　　这也是零碳智能空间想种下的种子：创新从来不是为创新而创新，而是要回应「我们真正想要的是怎样的未来」。

　　国家定下2050年碳中和目标，不只是政策，也是一代年轻人亲身要参与、要交出的答卷。今天踏进科技行业的青年，肩上背负的不但是个人事业发展，更是人类可持续发展的责任。你写的代码，直接影响能源效率；你设计的机械人，左右行业碳排放；你规划的智慧城市，就是下一代的生活方式。

　　好消息是，这场与人类命运相关的挑战，正是年轻人发挥才华、参与全球未来的最大舞台。在零碳智能联盟的平台，我们见证着越来越多年轻身影：有刚毕业的博士生，全力研究储能新材料；有二十出头的团队，开发碳足迹追踪软件；也有「00后」实习生，用AI优化光伏发电预测。他们一起证明，心怀天下不是一句空话，而是可以真正落实在代码里、产品里、设计的每一个细节里。

　　如果你正站在人生十字路口，对未来有犹豫，不妨问一问自己：我想成为一个怎样的创造者？我想为世界留下一点甚么？

　　然后，有空来零碳智能空间走一趟。亲眼看看那些已经发生的科技创新，感受一下和你同龄、已经出发的同行者。你会发现，通往未来的路向有很多，但最值得走的，一定是那一条让你的才华与地球命运同行的方向。

　　当青春选择与可持续同行，未来就会有光。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷
 

