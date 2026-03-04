Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 中远海能上望24元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　中东地缘政治风险急剧升温，伊朗革命卫队证实关闭霍尔木兹海峡。此突发事件即时引发油轮运费飙升至创纪录水平，波罗的海交易所基准油轮日收益直逼42.4万美元，反映市场对供应中断的极度恐慌。行业集中度提升的三重驱动，正推动油运景气周期上行，而美伊冲突升温无疑加速了「地缘期权」的兑现，进一步强化景气上行的逻辑。目前，全球约三分之一的海运石油出口需经过霍尔木兹海峡，主要供应国如沙特、伊拉克的原油出口首当其冲，加上卡塔尔液化天然气（LNG）生产受阻，全球能源供应链面临严峻考验。若海峡长期封闭，海湾产油国仅能支撑约25天的出口，届时油价势必迎来爆炸性上涨，甚至拖累全球经济。在此背景下，龙头股中远海能（1138）近期股价强势创新高，直接受惠于油运业务的高景气与LNG业务的稳定增长。展望未来，在运力供给刚性及环保法规趋严的结构性支持下，油运行业供需紧张格局短期难解，地缘溢价将持续释放，为相关股份带来盈利弹性。目标价24元，止蚀价18.7元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
14小時前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
11小時前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
5小時前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
8小時前
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
社会
6小時前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
14小時前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
10小時前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
10小時前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
5小時前
更多文章
邓声兴 - 万洲增长潜力值期待 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　万洲国际（288）价值核心在于其横跨中国、美国及欧洲的综合供应链，能有效分散单一市场风险。更重要的是，集团正处于盈利波动性降低的结构性转折点：一方面受惠于美国生猪价格趋稳，提供更可预测的成本环境；另一方面，业务策略明显向高利润的包装肉制品倾斜，近期旗下史密斯菲尔德以4.5亿美元收购标志性热狗品牌Nathan's Famous，正是此战略的具体体现，不仅强化了产品组合，更预期在两年内实现900万
2026-03-03 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水