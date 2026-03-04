邓声兴 - 中远海能上望24元｜开工前落盘/头条名家本周心水

中东地缘政治风险急剧升温，伊朗革命卫队证实关闭霍尔木兹海峡。此突发事件即时引发油轮运费飙升至创纪录水平，波罗的海交易所基准油轮日收益直逼42.4万美元，反映市场对供应中断的极度恐慌。行业集中度提升的三重驱动，正推动油运景气周期上行，而美伊冲突升温无疑加速了「地缘期权」的兑现，进一步强化景气上行的逻辑。目前，全球约三分之一的海运石油出口需经过霍尔木兹海峡，主要供应国如沙特、伊拉克的原油出口首当其冲，加上卡塔尔液化天然气（LNG）生产受阻，全球能源供应链面临严峻考验。若海峡长期封闭，海湾产油国仅能支撑约25天的出口，届时油价势必迎来爆炸性上涨，甚至拖累全球经济。在此背景下，龙头股中远海能（1138）近期股价强势创新高，直接受惠于油运业务的高景气与LNG业务的稳定增长。展望未来，在运力供给刚性及环保法规趋严的结构性支持下，油运行业供需紧张格局短期难解，地缘溢价将持续释放，为相关股份带来盈利弹性。目标价24元，止蚀价18.7元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

