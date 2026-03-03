闻风至 - 战事推升油价 上石化可吼 | 鲜股落镬

美以伊冲突进入白热化后，金融市场最关心的，必定是伊朗石油的未来去向，但无论怎样推演，中国过往享受到的低价石油定必不复再，对石油上游企业却是重大利好消息，上海石油化工（338）昨日逆市劲升4.3%，已是有势可捉。



伊朗过去虽受制裁，但中国一直是其最大买家，好一段时间受惠到来自这些受制裁国家的低价原油。据彭博报道，中国长期接收伊朗逾9成原油出口，成为伊朗在制裁下几乎唯一的稳定买家。伊朗和委内瑞拉均是中国炼油体系的重要低价供应来源，据报买入价可能低于市场价近每桶10至15美元。



但这种折让油价很大机会在当前局势下走到尽头。美国已多次表明会加大对伊朗能源出口的压力，近期更出现油轮遭扣押、被指「海盗式执法」的事件，反映美方正逐步收紧伊朗原油的外流渠道。根据美国国务院2025年的制裁声明，美方已针对多间中国港口与储油营运商实施新一轮制裁，指其协助处理伊朗原油货运，显示美国正由「打击伊朗出口」转向「打击伊朗的买家与物流网络」。在这环境下，伊朗原油未来有两种可能：一是出口被严格限制，二是被逼重新以市场价出售，折让空间大幅收窄。而对中国炼油体系而言却是好事，对上海石油化工这类无缘取得低价油的炼油企业更是少了强劲对手。



上海石油化工去年由盈转亏，最新预测2025年全年劲蚀最多15.76亿元人民币，公司解释亏损主要由于国际原油价格总体震荡下行，产品市场需求未有明显改善，集团主要炼化产品毛利空间缩减，叠加四季度生产装置大修影响，商品总量下降。另一方面，美伊冲突亦为油价带来上升预测，有利油价重新企上较高水平，炼油企业利差便会同步改善，低成本库存亦会带来重估收益。



闻风至