邓声兴 - 建滔积层板看25元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
21小時前
产经 专栏
　　建滔积层板（1888）盈喜，预计2025年度纯利超过23.9亿元，增长逾80%，受惠于覆铜面板及其上游物料需求持续畅旺，产品单价与销量齐升。自25年下半年以来，公司已实施4次提价，配合日本同业近期宣布加价30%，确认行业涨价周期的延续性。

　　全球AI算力爆发带动高端M8/M9级覆铜板需求激增，而电子布库存紧张及铜价上扬，凸显了建滔积层板垂直整合的优势；其自产铜箔、玻纤纱等关键原材料，不仅可以有效控制成本，更能顺畅向下游传导价格压力，使毛利率显著改善。

　　建滔积层板作为全球市占率第一（约14.4%）的龙头，公司市净率目前处4.07倍历史高位，反映市场对其高端产品放量及盈利爆发的预期。展望未来，随着M6以上高频高速材料在AI伺服器领域加速渗透，加上连州厚铜箔与清远低介电玻纤纱等高端产能陆续投放，建滔积层板2026年盈利中枢有望进一步拉升，CCL价格上半年仍具两成以上提价空间。目标价25元，止蚀价16.3元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

