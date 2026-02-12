Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄敏硕 - 建板中线前景看俏 | 开工前落盘/头条名家本周心水

黄敏硕
1小時前
产经 专栏
　　建滔积层板（1888）是全球覆铜面板行业龙头，近年不断垂直整合，上游物料由铜箔、玻璃丝、玻璃布皆可自作供给，具有成本规模优势，竞争力远胜同业，连续20年高踞全球销售冠军。集团去年多次上调产品售价，除了反映上游物料涨价，主因覆铜面板需求强劲所带动。

　　由于覆铜面板是印刷线路板的主要材料，而后者是电子产品必备的元件，能受惠于AI应用爆发，新型数据中心建设潮，以及消费电子产品市场复苏。集团可望凭借垂直整合优势，以及绿色转型战略，符合全球可持续发展优势，中线前景看俏。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及/或有联系者没有于以上发行人或新上市申请人拥有财务权益。

王道资本及家族
资产管理执行董事
笔者为证监会持牌人
黄敏硕

