邓声兴 - 三一重工前景看俏｜开工前落盘/头条名家本周心水

三一重工（6031）近一个月股价震荡上行，高于行业平均水平，反映交易活跃度强劲。公司海外业务持续高增长，2025年上半年海外销售收入263.02亿元，按年增长11.72%，占主营业务收入比重达60.26%，其中非洲区域增长40.48%，毛利率超过40%，矿山机械成为核心引擎。电动化与智能化布局领先，电动搅拌车和自卸车市占率行业第一，2025年上半年电动化产品销量按年增长超过70%，并与华为联合开发5G矿山操作系统，提升作业效率。战略聚焦工程机械主业，研发投入强化核心竞争力，2025年前3季度研发费用率按年下降1.48个百分点，费用管控优秀。行业趋势方面，工程机械行业景气度上行，内外需求共振，2026年1月挖掘机销量18708台，按年增长49.5%，其中，国内销量8723台，出口9985台，全球矿山需求高景气延续。未来展望，短期业绩增长确定性强，受益于销量超预期及海外需求高企；中期电动化与海外扩张有望打开成长空间，海外市占率目标提升至10%以上。整体而言，三一重工在行业复苏及自身战略推进下，前景看好。目标价30元，止蚀价25元。

笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席

邓声兴