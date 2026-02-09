彭丽婷 - 机械人带动湾区物流新浪潮 | 零碳筑迹

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷
6小時前
产经 专栏
　　当人们憧憬北部都会区成为未来智慧物流枢纽时，脑海所浮现的，往往是数据流动、资讯互联的动态看板。但真正引领变革的浪潮，正悄然于物理世界蔓延──新一代机械人默默从仓库核心、码头边陲及运输网络逐步现身，成为推动大湾区物流效率与韧性提升的「无声革新者」。

　　在长久以来被视为劳动密集型的仓储环节，变革尤为深刻。由自主移动机械人（AMR）结合智慧分拣系统所构建的「柔性自动化」，逐渐取代传统的固定传送带模式。这些机械人透过智能调度，于仓内自动导航、移动货架，达至「货到人」拣选流程，其效率可较传统方式提升3至5倍，而且全年无休应对电商促销期间的波峰波谷。不但有效缓解人手短缺，更大幅减少差错及货品损耗，为营运质素带来飞跃。

　　放眼码头，全球领先港口已将自动化视为标配。无人驾驶货柜车、自动跨运车与远端遥控龙门吊协同操作，令集装箱装卸流程实现全链条数码化。香港及大湾区若能持续引入、优化这类系统，有望显著提升船舶周转率、降低运营成本，于极端天气等情境下亦能保障作业稳定，巩固国际航运枢纽地位。

　　而在运输环节，最具前瞻性的突破正逐步实现。虽然长途无人驾驶尚待技术成熟，但于物流园区、保税区等半封闭环境内，无人驾驶货车的短途转运已陆续试点，并可与智慧仓储、智能码头无缝串接，实现从集装箱到仓库的自动化连贯流转，成为打通「最后一公里」的关键拼图。

　　然而，机械人的普及应用绝非单纯替代劳力，背后是对整体产业结构的深度升级。工人得以从重复劳动中解放，转向专责机械运维、流程监控及异常处理等更高增值职责，这对劳动力技能组合提出全新要求，促使行业同步转型。

　　在这一过程中，零碳智能联盟等倡议所强调的技术整合与场景化验证显得尤为关键。唯有将机器人系统与物联网、5G通信、智慧能源管理（如自动化充电）深度融合，方能释放其最大潜力。香港若能于北都率先打造开放、集成的机械人应用测试与示范平台，将不仅显著巩固本地物流竞争力，更有机会为大湾区甚至全球高密度城市，贡献具前瞻性的「香港方案」。

　　这场无声革命，势必终于成为时代强音，重新定义货物流动的速度、成本与想像空间。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

