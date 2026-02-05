黄德几 - AI软件风暴 腾讯候低吸纳｜开工前落盘/头条名家本周心水

近日，全球软件股遭遇「SaaSpocalypse」重挫，市值蒸发数千亿美元，导火线为Anthropic推出Claude Coworker企业级AI协作工具，针对法律、合规、数据分析等领域高度自动化，市场担忧传统SaaS模式被蚕食。Thomson Reuters、RELX大幅下挫，微软、Salesforce亦受波及。



然而，游戏开发类股展现较强韧性，受影响相对较小。游戏行业拥有高度巩固客群基础及独特内购商业模式，能抵御AI颠覆。以腾讯（700）为例，其旗舰手游如《王者荣耀》、《和平精英》累积数亿忠实玩家，黏性来自社群互动、持续更新及电竞生态，而非纯工具功能。AI虽可辅助生成美术或剧情，但难取代玩家情感投入与社交需求，反而可提升开发效率、降低成本。腾讯多元生态（游戏+社交+云端）提供缓冲。



腾讯游戏业务持续强劲，Sensor Tower数据显示，2026年1月中国手游厂商收入占全球37.8%，腾讯凭旗舰产品手游收入按月上涨43%，蝉联全球冠军。虽然AI助手「元宝」新春红包活动因诱导分享被微信限制连结，但属平台规范，短期影响体验，长期看Hunyuan模型等AI应用将助力广告精准投放及云服务增长。



回顾腾讯上一次业绩，即2025年第三季度，截至9月底，总收入按年增长15%至1928.7亿元，好过市场预期；纯利631.3亿元，按年升19%、按季增13%；每股基本盈利6.952元。非国际财务报告准则纯利705.5亿元，按年增长18%、按季升12%，每股基本盈利7.769元。增值服务业务收入升16%至959亿元，其中本土游戏收入428亿元，增长15%、国际游戏收入208亿元，增长43%、社交网络收入323亿元增长5%。营销服务收入升21%至362亿元，受益AI广告定向；金融科技及企业服务收入升10%至582亿元。前三季整体收入增14%至5574亿元，非IFRS纯利增16%至1949.3亿元，显示业务稳健及盈利能力提升。



集团过去多年积极回购股份，去年11月三季报后重启，截至今年1月中累计回购约4249万股，总金额超过260亿港元，平均价613港元。目前进入年报静默期暂停，预计3月18日公布业绩后有机会恢复。整体而言，腾讯基本面强劲，游戏及AI潜力巨大，短期市场波动带来低吸机会，长远前景看好。



技术上，早前跌破下降三角形底部支持，昨日更跌穿250天线558.9元支持，STC及MACD呈沽货信号，短线走势疲弱，若果未来三个交易天未能重上牛熊线，调整有机会持续，建议等候反弹讯号，或候低于520元至530元水平分段吸纳，作中长线持有，反弹目标660元，不跌穿$495可以继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几