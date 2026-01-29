郭家耀 - 传考虑分拆平头哥 阿里目标180元｜开工前落盘/头条名家本周心水

据报阿里巴巴（9988）旗下晶片业务平头哥正考虑独立上市，平头哥为阿里旗下全资晶片公司，2018年成立以来，在行业中非常低调。平头哥研发的第一代PPU性能可匹敌辉达畅销的H20，而升级版的PPU性能则比辉达A100更强。因性能优异稳定、性价比突出，平头哥PPU晶片在业界口碑良好，市场供不应求。截至目前，平头哥在算力晶片领域推出AI推理晶片含光800、CPU倚天710以及AI晶片PPU，在存储晶片领域推出SSD主控晶片镇岳510，在网络晶片领域据称也将推出相关晶片，已布局数据中心全栈晶片。平头哥亦在端侧晶片推出羽阵IoT晶片，已实现数亿出货，布局覆盖云端和终端机。市场判断平头哥已跻身中国顶尖晶片设计企业行列，业务估值介乎250亿至620亿美元，相当于阿里目前市值的6%至14%，分拆将有利阿里的估值重估。目标价180元；入巿价160元；止蚀价145元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

