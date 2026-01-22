尹商基 - 香港建造学院×教育及职业博览：探索建造新世代 | 商贸先锋

香港正积极发展成为国际专上教育枢纽与高端人才汇聚高地。早前与香港建造学院院长杨文武博士谈及此议题时，我曾请教业界应如何为此做好准备。



杨博士指出，纵观全球，优质人才普遍具备四大共通特质：国际视野、创新思维、灵活适应力及卓越语言能力，这些特质正与香港人才的优势高度契合。他强调，香港能够培育如此出色的人才，实在有赖于本地长期积累的教育培训实力，以及「背靠祖国、联通国际」的独特优势。



以香港建造学院的人才培训为例，学院一直致力培育具专业技术、理论基础、安全意识及创新能力的新一代建造人才，同时把「匠心、匠魂、匠技、匠行」的工匠精神融入课程设计，强调技能与态度并重。杨博士透露，为备战今年9月在上海举行的2026年世界技能大赛，学院除于上水院校设立培训基地，提供完善设备与模拟实境训练外，亦与5个中国国家集训基地签订技术培训合作备忘录，让学员能使用国家级先进设施并接受专家指导。此外，学院亦与广州市轻工技师学院等开展交流活动，分享职业教育经验，持续提升培训质量。



推动创新是人才培育先决条件



香港建造学院与多间本地及海外大学或专上院校合作，建立由证书到学位的「一条龙」进修阶梯；并获香港学术及职业资历评审局授予学科范围评审资格，可自行评审部分课程资历。学院亦于2025年推出「未来建造英才课程」，课程结合伦敦帝国学院、北京清华大学等顶尖学府的资源，协助学员拓展国际视野与领导力，推动行业创新。



学院亦积极参与今年教育及职业博览，致力推广建造业的科技应用、创新课程及STEAM教育发展。今届博览汇聚来自全球23个国家及地区的参展机构，杨博士观察到近年访客有年轻化趋势，包括学院在内，许多展位加入大量互动体验元素，有效吸引新血入行。



适逢博览踏入35周年，香港作为「国际专上教育枢纽」，历届展览已成功吸引来自德国、法国等海外机构表达合作意向。香港建造学院今年的展位亦全面升级，以建造业数码科技为主题，展示多项机械人技术及互动体验，包括测量及放样机械人、遥控驾驶天秤系统、人形机械人及机械狗等。并设有STEAM工艺工作坊及AI照相亭等互动体验，全面呈现学院的专业形象与建造业的多元创新。学院亦安排土木工程监工高等文凭毕业生现场分享学习心得与在职进修经验，展现「边工作、边增值」的职业发展可能性。



笔者认为，香港要发展成国际专上教育枢纽与国际高端人才集聚高地，不仅是政策蓝图，更需要社会各界共同推动，而教育及职业博览正好实践这一愿景。



香港贸发局「教育及职业博览」于今天起至星期日，假香港会议展览中心举行，为教育机构、政府部门及私营企业提供一个宝贵的平台，与公众人士接触，提供升学及就业资讯。



尹商基