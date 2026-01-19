关志康 - 预支遗产换家庭欢乐 | 神耆商机

有位乐观的长者分享他的「开心之道」：「虽然儿女都已长大，但当他们开口求助时，我通常都一口答应，不问详情。如果只是10万、8万元，我会立刻开支票。我心想，反正日后这笔财产也是留给他们，现在只是让他们提前动用而已。如今孩子们都很孝顺，凡事也愿意跟我商量，这就是我最大的快乐。」



另一位退休心理学教授则摇头表示：「所谓『穷养儿女』的观念已很难实践。我们那一代为温饱打拼，而年轻一代面对的却是升学竞争、资讯焦虑与同侪比较的压力。家长既希望孩子见识广博，吃好穿好；若重用过去那种『吃苦耐劳』的方式施教，往往已行不通。不过，如父母给予过多便利，确实容易让孩子变得依赖、抗压能力弱。」



刚退休的财务总监则苦笑补充：「做父母其实很矛盾。一方面不想让子女唾手可得；另一方面又怕他们为了钱而走捷径，甚至误入歧途。况且，若父母自己出入都讲究、连搭港铁都觉得辛苦，又岂能要求子女去『刻意』吃苦？」在旁遛狗的朋友听后也笑说：「就连我的狗都挑食，我还得麻烦佣人重新做给牠，何况对自己的孩子呢？『狗瘦主人羞』，看着他们为钱烦恼，为人父母又怎会袖手旁观？」



最近有调查显示，近9成港人计划在子女成年后仍提供经济支援。有前辈总结说：「试想想，股息收入往往自己也用不完；与其放到日后变遗产，不如提早让孩子『受惠』。行走江湖规矩：『多一个朋友，少一个敌人。』其实对子女也是一样。当孩子长大后仍愿意与父母坦诚相处、像朋友般聊天，是最幸福的关系。与其等过身后再分家产，不如『预支』子女未来的钱，换回一家人的欢笑与亲近，这难道不是最划算吗？」



健康教育基金会主席

关志康



