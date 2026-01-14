闻风至 - 康龙化成并购得宜可吼 | 鲜股落镬

美股周一再往上闯，港股周二亦继续跟随。恒生指数高开350点报26958点，随后一度突破两万七关，高见27143点，涨达535点。惟关上明显有沽压，大市升幅收窄，午后曾回至26729点，仅升121点。最终收报26848点，升239点。全日成交金额增至3159.2亿元，连续两日高于三千亿水平。



生物科技股康龙化成（3759）股价有势再起，该股于2021年一度炒上93元水平，现价大幅回落，最新估值相当于动态市盈率28.8倍，相对于药明生物（2269）的35.6倍，仍有追落后空间，当市场资金对生科类股份关注度提升，以合理价进场实属超值。



当前市场重新聚焦生科板块，其中「AI＋医疗」更被视为下一轮增长周期的核心驱动力。原因在于人工智能技术近年出现质变，大模型已能处理临床纪录、医学影像及基因序列等复杂资料，令AI不再停留于概念，而是真正进入医疗研发与诊疗流程。



新药研发有望提速



全球新药研发成本高企、周期漫长，但在AI技术融入化合物设计、毒性预测及临床试验设计等的应用之上，正大幅缩短研发时间并提升成功率，成为药企降低成本、提高效率的关键工具。



康龙化成去年底成功并购佰翱得科技82.54%股权，作价13.46亿元人民币，后者为一间主要从事结构生物学相关新药研发的合同研发服务「CRO」，具有冷冻电镜解析方面的实力及比较优势。



完成收购后，康龙化成拥有庞大客户群与全流程CRO能力，佰翱得则拥有前沿结构生物学与冷冻电镜技术，双方结合可打造「结构 + AI + 实验验证」的闭环平台，有望提升AI制药模型的准确度，加速新药发现。



康龙化成于去年首3季纯利跌19.8%，但单计第3季，纯利录得上升42.5%。而首3季的表现受到拖累主要是由于非经常性损益下降所引发，实际上整体表现正处于持续向好的势头，若再加上并购所带来的新贡献，今年表现值得看高一线。



走势上，该股正向上挑战25元及27元两度阻力，突破后可望重试去年10月份高位30.12元。



闻风至