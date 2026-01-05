关志康 - 和外佣一起去「偷食」 | 神耆商机

新年大食会上，一位平日甚少现身的退休高官坐在角落，怀抱一大桶薯片和几串菠萝肠仔，吃得不亦乐乎。众人见他对这些高脂高盐的「垃圾食物」如此投入，都有点意外。



他放下竹签，带点无奈又带点自嘲地说：「自从退休，每天都和『跟得夫人（太太）』腻在一起。她一心追求养生，午餐肉不能买、煎炸食品不准碰，连罐头食品都被拒诸门外。我每日只剩无糖蛋糕、燕麦、零添加饼干，吃到几乎失去食欲。最近太太去旅行，我与外佣终于『放监』，第一时间去买五香肉丁、鱼蛋、猪皮、烧卖，仲去『老麦』叹薯条。」



旁边的银发老友笑说：「现在不吃，更待何时？我年过七十，就不再严格戒口，管他甚么反式脂肪。吃了几十年的咸鱼、腊肠、罐头食品，不该吃的早已吃过去了。老来再把日子过得清汤寡水，只是心理安慰罢了。与其戒口，不如快乐地度过每一天。而且，快乐本身也是一种『药』。」



这句说话确是中肯。新加坡国立大学有研究指出，幸福感每提高一分，死亡风险可减约9%。另有《英国医学期刊》研究显示，长期抑郁和焦虑对心血管的伤害，甚至比肥胖更大。换言之，过度压抑的「健康生活」未必真能延年益寿，反而或因情绪低落而得不偿失。



坐在对面的退休药剂师笑言：「我觉得午餐肉味道同猫粮差唔多，实在称不上美味。不过，人吃食物不只是为了营养，还为了心灵满足。所谓『偷食』的乐趣，往往在于被禁止后的渴望。越是严格限制，就越想突破；偶尔放任一下，也许反而更健康。况且，任你吃五香肉丁，你也吃不了多少。」



人到晚年，节制与放纵之间从无绝对界线。健康固然重要，但若为戒口而失去生活热情，身体未必更健壮，反而令心灵干涸。当我们在一口薯片中尝到久违的快乐，或许那一刻，本身就是最好的疗愈。



健康教育基金会主席

关志康

