朱红 - 阿里10天线整固 吼「23843」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）旗下速卖通据报将于下月初在杭州举办品牌出海大会，市场预料将强化海外托管、提升履约与供应链效率以与亚马逊竞争。阿里表现靠稳，上周续沿10天线在约146元附近整固。如看好阿里可留意认购证「23843」，行使价199.98元，实际杠杆5倍，明年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「20664」，行使价134.9元，实际杠杆6倍，明年4月到期。



美国宣布至少至2027年年中前不会对中国晶片进口加征额外关税，以免加剧紧张。晶片股普遍造好，中芯国际（981）股价升至50天线，在71元附近整固。如看好中芯可留意认购证「22710」，行使价109.1元，实际杠杆4倍，明年7月到期。如看淡中芯可留意认沽证「21281」，行使价62.76元，实际杠杆3倍，明年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红