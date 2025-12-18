利贞 - 宏桥受惠铝价向好 | 实力股起底

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏桥受惠铝价向好 | 实力股起底

利贞
3小時前
基于需求强劲与供应紧张，带动基本金属价格保持强势，预期金属价格存在进一步上升可能。在中国材料板块中，铝行业可以看高一线，相信明年铝业基本面趋向坚实，配合中国产能上限，限制供应增长，海外新增供应亦保持温和；加上低库存及4500万吨产能上限，将为铝价提供良好支持。行业中看好中国宏桥（1378），建议可于30.5元买入，中长线目标价38.8元。中国宏桥昨日收报31.54元，升0.5元，升幅1.61%。

　　预期在全球需求的强劲增长、铜价上涨的共振及健康的冶炼利润率形势下，预期铝业明年前景仍佳。中国宏桥主要从事铝产品的生产与销售，目前集团铝产品包括液态铝合金、铝合金锭、铝母线、铝合金加工产品及氧化铝产品。公司更于本月获纳入富时中国50指数。中国宏桥目前估值不高，2026年预测市盈率为10倍。

获纳富时中国50指数

　　尽管海外产能提升较慢，中国宏桥在中国的铝产能几乎达到最大运转。此外，电动车、能源和电子产品等需求强劲，加上原材料成本相对稳定，令中国宏桥处于有利地位，并将推动进一步重新评估。

　　花旗研究报告指，行业数据显示，今年11月27日至12月3日期间，中国铝总产量按周持平，按年上升3%，当中铝坯（Aluminum Billet）产量按周持平，按年上升7%。库存方面，截至12月4日，铝坯加铝锭（Aluminum Ingot）总库存为87.8万吨，按年上升3%。反映产量及库存数据健康。

　　此外，中国宏桥持股22.98%附属宏创控股计划以发行新股向宏拓实业现有9位股东（包括魏桥铝电）购买宏拓实业100%股权，交易已获深圳证券交易所并购重组审核委员会初步审核通过。中国宏桥截至2025年6月底止的中期业绩，收入810.39亿元（人民币，下同），按年增加10.1%，主要是铝合金产品及氧化铝产品销售价格上涨，销售数量亦有所增加；纯利123.61亿元，增长35%，每股盈利1.314元，不派中期息，上年同期派息59港仙。上半年毛利208.05亿元，上升16.9%；毛利率25.7%，上升1.5个百分点。其中氧化铝产品毛利率约28.8%，铝合金加工产品毛利率约23.3%，分别提升3.4个及2.3个百分点，主要受惠销售量及销售价上升。

波司登主品牌表现稳健 | 实力股起底
　　波司登（3998）今年9月底止的2026财年上半年业绩，收入和利润大致符合预期。尽管非核心业务表现疲软，然而主品牌波司登依然表现稳健，而且优于整体服装行业，展望下半年走势将进一步转强。看好集团核心波司登品牌聚焦高端市场，拥有清晰、差异化的产品组合,令集团能够准确捕捉不同消费群体。建议可于4.64元买入，中长线目标价6元。波司登昨日收报4.8元，跌0.01元，跌幅0.21%。 　　管理层透
2025-12-12 02:00 HKT
