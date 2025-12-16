Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 快手留意反弹机会｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
伍礼贤
2小時前
产经 专栏
內容

　　快手（1024）第三季收入及净调整利润分别录得按年增长14.2%及26.3%。当中集团三大传统业务均维持良好收入增速，线上营销服务、直播及其他服务的收入规模，各自较去年同期14.0%、2.5%及41.3%，反映快手业绩增长全面。期内，快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户均创出记录新高，分别为4.2亿及7.3亿，活跃用户总使用时长按年增长3.6%。

　　第三季可灵AI的收入超过3亿元人民币，快手预期全年可灵AI的收入规模将达到1.4亿美元（约10亿元人民币），此较年初的目标实现翻倍。另一方面，本次业绩反映，可灵AI对促进快手旗下各大业务均具良好的协同效应。

　　近期快速股价有所走弱，投资者不妨待股价回落至64元附近关注，目标上望70元，如股价向下跌穿60元止蚀。

　　笔者为证监会持牌代表，没有持有上述股份​​。

光大证券国际证券策略师
伍礼贤
 

伍礼贤 - 信证龙头地位稳固 | 开工前落盘
　　中信证券（6030）今年首3季在自营业务收入规模、经纪业务收入、承销再融资规模、IPO 储备专案、券商债券承销规模、资管业务收入等方面均处于行业首位。 　　可在28元买入，目标价31元，跌穿25元离场。笔者为证监会持牌人，没有持有上述股份​​。 光大证券国际 证券策略师 笔者为证监会持牌人 伍礼贤
2025-12-15 02:00 HKT
