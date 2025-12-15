伍一山 - 恒指见锤头利好后市 | 有钱图

港股上周五大幅反弹，恒指收市报25976点，升446点，全日成交金额增至2427亿元。



以周线图分析，恒指上周低位25257点，高位26151点，一周累跌108点，周线阴阳烛为「锤头」，有利反弹。周线技术指标持续改善，MACD牛熊，熊差持续收窄；慢随机指数初步发出买入讯号；9周RSI微跌至52.97仍守中轴之上。周线保历加通道继续收窄，大市陷于横行闷局。



恒指9月下旬升至27381点创牛市新高，调整至25145点后，反弹至27188点，其后以大阴烛下跌，形成双顶形态，上月中跌近双顶颈线25145点后连续两周回升，惟受制于10周线（25955），上周一度跌近颈线，上周五急弹反映颈线支持力强，本周若升破10周线并站稳其上，双顶威胁有望解除，延续横行走势，等待消息突破。



国指上周五升145点，收报9079点，一周累跌118点，周线阴阳烛亦为利好的「锤头」，技术指标未见有重大改善，MACD牛熊，熊差扩大；慢随机指数初步发出买入讯号，9周RSI重回中轴之下报48.46。国指10周线（9189）与20周线（9175）重叠，仍是短期重要阻力。



金风突破下降通道



金风科技（2208）上周五升2.33%，收报13.58元，据报金风持有民营火箭企业蓝箭航天的大量股份，蓝箭近期积极进行IPO筹备工作，计划于上海科创板上市，若成功上市，有望为金风带来可观收益。



走势上，金风股价4月跌至3.79元大超卖，即日以「十字胎」见底，10月中大升至17.32元大超买，阴阳烛即日以「乌云盖顶」展开调整，形成下降通道，上周升破通道，MACD牛差扩大利好，现价买入，目标价20元，跌破12.4元止蚀。



伍一山