邓力文 - 以太坊高速公路收费改革 | Exchange²

邓力文
26分鐘前
产经 专栏
在加密货币世界，技术名词往往层出不穷，Blob、CLOB、EIP-7918、Rollup，看似每一个都高深莫测，令不少投资者却步。但如果抽离技术外壳，其实这些概念背后的商业逻辑，与现实世界并无太大分别。无论你经营的是猪肉档，还是高端红酒生意，核心问题永远只有几个：需求从何而来？你在解决甚么问题。规模扩张后，利润会否同步增加？生意做大了，究竟是「自己赚多了」，还是「只帮别人打工」？加密货币的各种新名词，本质上只是用工程语言，去回答这些再传统不过的商业问题。

　　以最近以太坊的Fusaka升级为例，市场关注的blob与EIP-7918，与其说是技术突破，不如说是一次商业模式的修正。可以把以太坊想像成一条高速公路，主链本来是最昂贵、最拥挤的主线（L1），而L2（Layer2）则是分流出来的专用车道（Blob），专门处理大量但低价值密度的交易。

Blob机制下新经济

　　过去的问题在于，车流越多L2生意越好，但主链收的「过路费」却未必同步增加，因为车都全走了小路，变相与主线的收益都脱钩。EIP-7918的作用，正是把这条专用车道的收费机制，重新与主线的繁忙程度挂钩，可以幻想是我们香港过海隧道中开一条专用绿色的通道。当整个网络越忙，无论车行哪一条路，付出的费用都会提高，而这些费用最终会以ETH形式被销毁。结果是L2发展不再只是规模扩张，而是真正转化为以太坊自身的价值捕获。

　　数据已开始反映这个转变。截至12月11日，单小时的blob fees已较Fusaka升级前高出数千倍水平。单日ETH燃烧量达1527枚，其中高达98%来自blob费用，成为ETH燃烧的最大来源。这意味L2活跃度不再只是免费搭车，开始转化为以太坊自身的价值，也让市场重新看到ETH在扩容时代下，重回通缩叙事的可能性。

邓力文

