大行晨报 - 澳元或上试年内高位｜大行晨报

1小時前
　　英镑上周大幅上扬，上周三盘中升穿50天线以上，执笔之时正于1.333水平附近整固。英伦银行11月议息后以5比4的投票结果决定将利率维持在4厘水平不变，结果符合市场预期。市场揣测央行官员仍对于是否继续减息而存在分歧。英伦银行将于12月18日举行今年度最后一次议息会议，市场认为英国大机会减息0.25厘。笔者认为英镑短线仍可买入，初步目标价为1.35水平。另外，今个星期澳洲央行、加拿大央行及美国联储局将先后公布议息结果，市场预计澳洲央行及加拿大央行将维持利率不变，联储局或将继续下调利率。

澳洲重燃加息预期憧憬

　　澳元近期走势亮丽，自11月21日由约250天线附近0.6421筑底反弹，连升11个交易日，执笔之时正于0.664水平附近整固。按月计，12月至今升幅1.36%，表现暂列G7货币之首。澳元这一波强势反弹，相信与市场预期澳洲央行明年将开始加息有关。澳洲统计局数据显示，澳洲今年第3季度通胀飙升至3.2%，较前值2.1%大幅上扬，创下自2024年第二季度以来的最高水平，市场原本预期为3%。除此之外，服务业通胀亦从第二季的三年低位约3.3%加速至3.5%。

　　另外，澳洲最新公布的工资价格指数（WPI）按季增长0.8%，按年增长3.4%，略高于同期消费者价格指数（CPI）数据，数据或反映澳洲劳动者的购买力仍有上升空间。澳洲央行将于今日稍后时间公布议息结果，彭博利率期货显示，市场预计澳洲央行今周维持利率不变，2026年或将重启加息。在各大央行减息周期仍未结束之际，市场憧憬澳洲央行若开始加息，消息短线或利好澳元后市，笔者认为澳元兑美元年底前不排除再度上试今年高位约0.67水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

