彭丽婷 - 绿色基建谱写湾区新章 | 零碳筑迹

彭丽婷
4小時前
　　第十五届全运会于11月21日在深圳圆满落幕，这场粤港澳三地联合承办的体育盛事，除了带来难忘的竞技场面，更以贯彻始终的「绿色」理念，为区域基建注入新动力。从场馆建设到赛事运营，低碳技术的广泛应用，正标志香港建造业迈向创新驱动、高质量发展的新阶段。

　　以启德体育园为例，这个全运主场馆采用太阳能光伏系统及智能电网，令能源自给能力大幅提升，同时配合智能水资源管理系统，用水效率比传统场馆高出3成。这些可量化的环保实践，不但为未来大型公共项目树立标竿，更为香港相关行业提供了宝贵的实证。即使赛事结束，这批绿色场馆的「赛后生命」才刚开始，其运营数据和技术参数将推动环保技术从示范走向普及，为本地建筑业界带来长远启发。

　　全运会的筹备过程亦明显加快本地建造业的转型步伐。据业界数据，电动工程机械比传统柴油设备每小时平均减少约25公斤碳排放，噪音也明显降低超过6成。部分企业自2023年起已率先批量应用电动设备，并与产业链伙伴合作，推动充电和换电标准落实。智能工地管理系统的应用，则以实时数据监控能源消耗与碳排放，为精细化管理和持续改进提供科学依据，显示行业正从「机械替代」转向「数据驱动」的新阶段。

　　同时，本届全运会亦是粤港澳三地技术协同与标准统一的重要实践。香港在碳审计、环保建材等领域的专业优势，结合内地完善的产业链和转化能力，促成《大湾区绿色建筑评价标准》等区域规范落地。「香港所长、湾区所需」的合作，不仅降低了制度成本，也为本地企业开拓大湾区市场打开新空间。

　　全运会的闭幕并非绿色实践的终点，而是一个崭新起点。赛事中验证的节能技术、电动工艺与智能管理方案，将逐步应用至公屋、医院、交通枢纽等民生基建。在政策、绿色金融和专业人才培育的多重驱动下，香港建造业有望将「全运遗产」转化为可持续发展的长远动力，为市民创造更绿色、更宜居的生活环境。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

