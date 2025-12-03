朱红 - 阿里向好 追入「22984」 | 窝轮热炒特区

阿里发布图片生成与编辑模型Qwen-Image更新，在多视角转换、多影像融合、多模态推理等方面取得突破进展，并已接入千问App供用户可无限次免费使用。阿里巴巴（9988）股价连日向好，升至157元水平徘徊。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



比亚迪（1211）上月新能源汽车销量48万辆，按年下降5.3%，按月则升8.7%，其中海外销售共计13.19万辆，按月升57.2%。比亚迪股价连日反弹，重越20天线曾高见101.9元。如看好比亚迪可留意认购证「17318」，行使价110.1元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆3倍，明年11月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



