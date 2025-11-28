Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 泡泡玛特急弹 留意「22143」 | 窝轮热炒特区

朱红
3小時前
产经 专栏
　　内地多部委发布促进消费方案，提到支持企业孵化本土知识产权（IP），创新设计文创产品、动漫周边商品等，发展品牌授权，推出系列IP授权类产品。泡泡玛特（9992）股价昨日大幅反弹，股价重越20天线，高见225元。

　　如看好可留意泡玛购「22143」，行使价288.2元，明年4月到期，实际杠杆5倍。如看淡则可留意泡玛沽「20663」，行使价199.9元，明年2月到期，实际杠杆5倍。

华虹整固  开Put「21729」

　　据媒体报道，中国监管机构已禁止字节跳动新数据中心使用Nvidia（辉达，内地译名英伟达）晶片，以降低对外国晶片依赖。晶片股表现靠稳，华虹半导体（1347）股价变动不大，在72.5元附近整固。

　　如看好可留意华虹购「15312」，行使价97.88元，实际杠杆4倍，明年4月到期。如看淡则可留意华虹沽「21729」，行使价53.95元，实际杠杆2倍，明年7月到期。

阿里购「20579」博回升

　　美国拟将多间企业列入协助军方名单，阿里巴巴（9988）回应指集团未参与任何军民融合战略，即使被列入该清单，也不会影响集团在美国乃至全球正常开展业务。阿里巴巴股价受制于10天线，回落至150元附近好淡争持。

　　如看好可留意阿里购「20579」，行使价201.08元，实际杠杆6倍，明年5月到期。如看淡则可留意阿里沽「20584」，行使价129.9元，实际杠杆4倍，明年6月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
​​​​​​​笔者为证监会持牌人
朱红 

