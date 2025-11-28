朱红 - 泡泡玛特急弹 留意「22143」 | 窝轮热炒特区

内地多部委发布促进消费方案，提到支持企业孵化本土知识产权（IP），创新设计文创产品、动漫周边商品等，发展品牌授权，推出系列IP授权类产品。泡泡玛特（9992）股价昨日大幅反弹，股价重越20天线，高见225元。



如看好可留意泡玛购「22143」，行使价288.2元，明年4月到期，实际杠杆5倍。如看淡则可留意泡玛沽「20663」，行使价199.9元，明年2月到期，实际杠杆5倍。



华虹整固 开Put「21729」



据媒体报道，中国监管机构已禁止字节跳动新数据中心使用Nvidia（辉达，内地译名英伟达）晶片，以降低对外国晶片依赖。晶片股表现靠稳，华虹半导体（1347）股价变动不大，在72.5元附近整固。



如看好可留意华虹购「15312」，行使价97.88元，实际杠杆4倍，明年4月到期。如看淡则可留意华虹沽「21729」，行使价53.95元，实际杠杆2倍，明年7月到期。



阿里购「20579」博回升



美国拟将多间企业列入协助军方名单，阿里巴巴（9988）回应指集团未参与任何军民融合战略，即使被列入该清单，也不会影响集团在美国乃至全球正常开展业务。阿里巴巴股价受制于10天线，回落至150元附近好淡争持。



如看好可留意阿里购「20579」，行使价201.08元，实际杠杆6倍，明年5月到期。如看淡则可留意阿里沽「20584」，行使价129.9元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



中银国际股票

衍生产品董事

​​​​​​​笔者为证监会持牌人

朱红