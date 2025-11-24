Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 小米逆市反弹 敲「15304」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
2025-11-24 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　小米汽车指，将持续在辅助驾驶领域加大投入，今年在AI领域研发投入超过70亿元人民币，目前小米智驾团队成员逾1800人。小米（1810）股价止跌反弹，逆市上升至38元附近好淡争持。如看好小米可留意认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。

　　腾讯（700）表示AI正成为腾讯核心业务提效关键引擎，一年发布逾30个新模型，混元3D正加速出海进程，近期即将推出国际站。腾讯股价持续偏软，曾跌至606元，创个多月新低。如看好腾讯可留意认购证「22524」，行使价848.5元，实际杠杆8倍，明年5月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「21191」，行使价570.27元，实际杠杆9倍，明年3月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
朱红 - 阿里好仓部署「20577」 | 窝轮热炒特区
　　阿里旗下人工智能助手千问App公测一周下载量突破1000万次，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成为史上增长最快的AI应用程式。阿里巴巴（9988）将于周二（25日）公布业绩，公司股价绩前造好，反弹至155元附近整固。如看好阿里，可留意阿里认购证「20577」，行使价173.43元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆
6小時前
窝轮热炒特区
朱红 - 小米续跌 留意「22168」 | 窝轮热炒特区
　　小米汽车第50万辆整车出厂，小米CEO雷军指这标志着小米汽车包括研发、制造、销售、交付和服务的完整体系能力得到充分验证，也标志着小米汽车得到消费者的广泛认可。小米（1810）股价持续下跌，曾低见37.3元，再创7个多月新低。如看好小米，可留意小米认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明
2025-11-21 02:00 HKT
窝轮热炒特区