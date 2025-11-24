朱红 - 小米逆市反弹 敲「15304」 | 窝轮热炒特区

小米汽车指，将持续在辅助驾驶领域加大投入，今年在AI领域研发投入超过70亿元人民币，目前小米智驾团队成员逾1800人。小米（1810）股价止跌反弹，逆市上升至38元附近好淡争持。如看好小米可留意认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



腾讯（700）表示AI正成为腾讯核心业务提效关键引擎，一年发布逾30个新模型，混元3D正加速出海进程，近期即将推出国际站。腾讯股价持续偏软，曾跌至606元，创个多月新低。如看好腾讯可留意认购证「22524」，行使价848.5元，实际杠杆8倍，明年5月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「21191」，行使价570.27元，实际杠杆9倍，明年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红