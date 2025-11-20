Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 贸发局GoGBA数码平台创700万浏览新里程拓大湾区商机 | 商贸先锋

商贸先锋
商贸先锋
尹商基
2025-11-20 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

香港贸发局自2021年推出GoGBA一站式平台以来，成功为港商提供全方位支援，协助他们开拓粤港澳大湾区（GBA）市场。最新数据显示，其GoGBA数码平台已录得超过700万次页面浏览，并荣获19项业界奖项，印证大湾区潜力无限，平台在促进港商与区内企业合作方面担当关键角色。

多元支援 促进港商落户内地

　　GoGBA平台结合线上资讯与线下支援，其GoGBA数码平台透过微信小程序、微信公众号、网站及电子通讯，提供各市政府政策、补贴及市场资讯，并透过线下11个实体「GoGBA港商服务站」，为企业提供实地支援。至今已有逾14000人透过平台参加活动、使用咨询服务或到访服务站，探索并把握大湾区商机。

成功案例 港企落户前海与福田

　　香港储物室（Hong Kong Storage）于2024年参加GoGBA研讨会后，在贸发局及前海管理局协助下，迅速完成前海业务试点设立，成立了「好世界仓储营运管理（深圳）有限公司」。而香港机械人学院则于2025年在福田成立「创睿大智深圳科技有限公司」，并获GoGBA团队协助申请BUD基金及开立银行帐户，成功进军河套创科园区。

展望未来 活动接连登场

　　香港贸发局副总裁刘会平表示：「粤港澳大湾区建设是国家的重大发展战略，作为中国经济最发达和开放的地区之一，大湾区拥有超过8700万人口，2024年国内生产总值达2万亿美元。而GoGBA数码平台浏览量达新里程碑，充分显示港商对探索大湾区的渴求，并吸引全球高度关注。未来GoGBA一站式平台将继续推出更多不同类型活动，包括将于12月举办的深圳与珠海商贸考察团，以及明年1月关于大湾区『新消费』模式的研讨会等，持续促进香港中小企与大湾区企业交流合作。」

　　延续去年推出的GoGBA专家教路系列（GoGBA Coffee & Chat），平台将推出「Coffee & Chat for Expatriates」系列活动，以小组互动形式，协助在港外资企业探讨大湾区商机。

尹商基

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
本地品牌「九龙酿酒（ Kowloon Spirits）」、「无名氏」及「致月（Two Moons）」3间香港品牌于8月参展美食博览后，将参与11月举行的美酒展，拓展烈酒商机。
尹商基 - 本地酒商组团参展拓烈酒商机 | 商贸先锋
近年市场对酒类饮品的需求趋向多元化，除了传统的葡萄酒，烈酒、低酒精类饮品或鸡尾酒等需求也有所增加。我早前与香港制造手工汽水商「阁楼酿造」见面，该公司在今年8月参加由香港贸发局举办的美食博览，自组「阁楼酒场」，联同六大香港品牌即席调配创意鸡尾酒，成功提升各品牌的知名度；其中3间酒厂更参加同样由贸发局举办、今天起一连三天（11月6日至8日）在会展举行的香港国际美酒展（美酒展），进一步开拓烈酒商机。
2025-11-06 02:00 HKT
商贸先锋