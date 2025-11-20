尹商基 - 贸发局GoGBA数码平台创700万浏览新里程拓大湾区商机 | 商贸先锋

香港贸发局自2021年推出GoGBA一站式平台以来，成功为港商提供全方位支援，协助他们开拓粤港澳大湾区（GBA）市场。最新数据显示，其GoGBA数码平台已录得超过700万次页面浏览，并荣获19项业界奖项，印证大湾区潜力无限，平台在促进港商与区内企业合作方面担当关键角色。



多元支援 促进港商落户内地



GoGBA平台结合线上资讯与线下支援，其GoGBA数码平台透过微信小程序、微信公众号、网站及电子通讯，提供各市政府政策、补贴及市场资讯，并透过线下11个实体「GoGBA港商服务站」，为企业提供实地支援。至今已有逾14000人透过平台参加活动、使用咨询服务或到访服务站，探索并把握大湾区商机。



成功案例 港企落户前海与福田



香港储物室（Hong Kong Storage）于2024年参加GoGBA研讨会后，在贸发局及前海管理局协助下，迅速完成前海业务试点设立，成立了「好世界仓储营运管理（深圳）有限公司」。而香港机械人学院则于2025年在福田成立「创睿大智深圳科技有限公司」，并获GoGBA团队协助申请BUD基金及开立银行帐户，成功进军河套创科园区。



展望未来 活动接连登场



香港贸发局副总裁刘会平表示：「粤港澳大湾区建设是国家的重大发展战略，作为中国经济最发达和开放的地区之一，大湾区拥有超过8700万人口，2024年国内生产总值达2万亿美元。而GoGBA数码平台浏览量达新里程碑，充分显示港商对探索大湾区的渴求，并吸引全球高度关注。未来GoGBA一站式平台将继续推出更多不同类型活动，包括将于12月举办的深圳与珠海商贸考察团，以及明年1月关于大湾区『新消费』模式的研讨会等，持续促进香港中小企与大湾区企业交流合作。」



延续去年推出的GoGBA专家教路系列（GoGBA Coffee & Chat），平台将推出「Coffee & Chat for Expatriates」系列活动，以小组互动形式，协助在港外资企业探讨大湾区商机。



尹商基