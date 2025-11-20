轮商精选 - 小米续现沽压 留意「13598」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　小米（1810）公布2025年第三季度业绩，收入按年增长22.3%至1131亿元（人民币，下同），经调整净利润按年增长80.9%至113亿元，创下历史新高。智能电动汽车及AI等创新业务分部首次录得单季经营盈利，利润约为7亿元。汽车交付量及平均售价（ASP）均有所提升，带动分部收入按年增199.2%至290亿元，创历史新高。「手机xAIoT」分部收入为人民币841亿元，按年增长1.6%，但其中智能手机收入按年下跌3.1%。

　　小米公布业绩后，股价周三即市跌幅曾扩大至超过6%，创约7个月低位。小米近日走势连日受压，录得5日连跌。如投资者欲趁低吸纳好仓可参考小米购「13598」，行使价52.22港元，实际杠杆约3.6倍，2026年12月24日到期。如预期正股将继续受压可参考小米沽「16286」，行使价38.53港元，实际杠杆约3.5倍，2026年6月8日到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

