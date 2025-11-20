利贞 - 中海油产量续增长 | 实力股起底

国际油价下跌，一度拖动连续上涨的港股石油股集体回调，其中一度股价创历史新高的中国海洋石油（883）亦难以幸免。



事实上，尽管油价下跌影响集团营收，集团油气产量延续增长趋势，营业收入按年降幅小于油价降幅，凸显集团韧性。中海油储产空间高，成本管控能力强，油气产量延续增长趋势，相信会逐步追回下降业绩，带动股价回升。建议可于21.36元买入，中长线目标价27.7元。中国海洋石油昨日收报22.06元，升0.26元，升幅1.19%。



中海油今年坚持以寻找大中型油气田为目标，持续加大勘探力度，取得良好成效，落实油气储量基础。集团首3季共获得5个新发现，并成功评价22个含油气构造。单计第3季，共成功评价4个含油气构造。



加大勘探力度见效



近年中海油油气生产成本下降，成本优势明显。集团与美国主要页岩油龙头集团的生产成本相当，在国际上具有较强竞争力，油气生产成本优势为集团带来良好盈利能力。此外，集团资本支出水平保持高位，支撑储量产量共同稳定增长。



早前，阿布扎比国家石油公司亮相第八届中国国际进口博览会，期内与中国企业达成多项合作，当中包括与中海油达成上游与下游战略框架协议。



中海油截至今年9月底，第3季营业收入1048.95亿元（人民币，下同），按年增长5.7%；纯利324.38亿元，下跌12.2%，每股盈利0.68元。季内集团油气净产量近1.94亿桶油当量，按年上升7.9%。



中海油累计今年首3季，营业收入达3125.03亿元，按年下跌4.1%；纯利1019.71亿元，按年倒退12.6%，每股盈利2.14元。



期内集团油气净产量达5.78亿桶油当量，按年升6.7%，其中天然气涨幅达11.6%。中国净产量达逾4亿桶油当量，升8.6%；海外净产量1.77亿桶油当量，升2.6%。



利贞