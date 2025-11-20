Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 中海油产量续增长 | 实力股起底

实力股起底
实力股起底
利贞
2025-11-20 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

国际油价下跌，一度拖动连续上涨的港股石油股集体回调，其中一度股价创历史新高的中国海洋石油（883）亦难以幸免。

　　事实上，尽管油价下跌影响集团营收，集团油气产量延续增长趋势，营业收入按年降幅小于油价降幅，凸显集团韧性。中海油储产空间高，成本管控能力强，油气产量延续增长趋势，相信会逐步追回下降业绩，带动股价回升。建议可于21.36元买入，中长线目标价27.7元。中国海洋石油昨日收报22.06元，升0.26元，升幅1.19%。

　　中海油今年坚持以寻找大中型油气田为目标，持续加大勘探力度，取得良好成效，落实油气储量基础。集团首3季共获得5个新发现，并成功评价22个含油气构造。单计第3季，共成功评价4个含油气构造。

加大勘探力度见效

　　近年中海油油气生产成本下降，成本优势明显。集团与美国主要页岩油龙头集团的生产成本相当，在国际上具有较强竞争力，油气生产成本优势为集团带来良好盈利能力。此外，集团资本支出水平保持高位，支撑储量产量共同稳定增长。

　　早前，阿布扎比国家石油公司亮相第八届中国国际进口博览会，期内与中国企业达成多项合作，当中包括与中海油达成上游与下游战略框架协议。

　　中海油截至今年9月底，第3季营业收入1048.95亿元（人民币，下同），按年增长5.7%；纯利324.38亿元，下跌12.2%，每股盈利0.68元。季内集团油气净产量近1.94亿桶油当量，按年上升7.9%。

　　中海油累计今年首3季，营业收入达3125.03亿元，按年下跌4.1%；纯利1019.71亿元，按年倒退12.6%，每股盈利2.14元。

　　期内集团油气净产量达5.78亿桶油当量，按年升6.7%，其中天然气涨幅达11.6%。中国净产量达逾4亿桶油当量，升8.6%；海外净产量1.77亿桶油当量，升2.6%。

利贞

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
利贞 - 比亚迪电子中长线看44.5元 | 实力股起底
　　比亚迪电子（285）今年第3季收入符合预期，但净利润受智能手机零件业务疲弱、新智能产品收入下降和毛利率下跌所拖累，新能源汽车业务则保持稳定增长。相信集团仍处于转型期，正朝向综合型零件与组装供应商发展，并将伺服器等高技术门槛业务的销售占比提升，料自明年起会开始见到成果。看好集团具备多元增长驱动力，将实现可持续增长。建议可于34.2元买入，中长线目标价44.5元。比亚迪电子昨天收报35.3元，升0
2025-11-14 02:00 HKT
实力股起底