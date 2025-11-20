Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 人保估值吸引伺机收集 | 鲜股落镬

闻风至
2025-11-20 02:00 HKT
产经 专栏
內容

美股周二再泻，连带港股昨日仍然未能止跌。恒生指数高开24点，报25954点，早段曾短暂重上两万六关报26045点，升115点。惜关上明显遇阻，大市掉头回落，午后最低见25742点，倒跌188点。收报25830点，跌99点。全日成交金额2114.3亿元。

　　昨日环球市场观望Nvidia（辉达，内地译英伟达）第三季业绩，港股表现牛皮，投资者情绪偏审慎，但必须强调的是，纵使美股于Nvidia公布季绩后回升，投资者开始担心其估值过高亦是不争的事实，这种估值焦虑或令市场回流中国市场，而内险股或成主要受惠的板块，其中人保集团（1339）估值相当吸引。

内险板块具双重催化

　　于近一个月时间，投资者对美股估值是否过高亦开始出现明显分歧，不少大户已经出现沽货手影，毕竟目前市盈率已处历史高位区间，稍有不及预期便可能引发获利回吐，令盈利大缩水。

　　A股与港股的估值于环球市场处于低位，部分行业如金融、科技、基建、电讯等板块，估值已反映悲观预期，而业绩表现也交出不错的成绩。

　　估值焦虑或令资金重新审视中国市场的配置价值，而内险板块正好具备「政策支持+估值修复」的双重催化，有望成为资金回流的首选方向。其中人保集团作为国有大型综合保险企业，其估值水平不仅远低于历史均值，亦较同业具备折让，吸引力显著。

　　人保集团最新市盈率仅6.6倍水平，市帐率约1.1倍，收益率接近2.9厘。

　　于今年首三季，人保集团收入增长10.9%，纯利增长28.9%；加权平均净资产收益率为16%，较去年同期上升1.8个百分点。

　　集团于绩后召开资本市场开放日，披露其出海大计，中金报告引述公司展望，目标未来5年增量保费中有30%来自于海外业务贡献。

　　人保集团的出海大计或成为估值更上一楼的关键因素，随着中国保险市场逐步饱和，寻求海外增长已成为大型险企的战略共识，而人保作为国有龙头，具备资本实力、品牌信誉及风控经验，具备「走出去」的天然优势。

　　若能成功拓展东南亚、「一带一路」沿线等新兴市场，不仅可分散国内经营风险，亦有望打开新的增长曲线，为估值带来重估契机。

闻风至

