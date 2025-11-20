Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 楼宇买卖宗数破去年纪录有启示 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-20 02:00 HKT
楼市气氛渐见好转，新盘及货尾盘销情持续理想，发展商亦顺势加快推盘步伐，尤其自9月份美国联储局减息后，本港银行亦随即跟随减息步伐，楼市成交量亦逐步增加，特别是投资客的大举出动，令到整体楼宇成交量显著上升，截至本月楼宇买卖录约6.8万宗，已经超越去年全年的67979宗，由于市况缓缓升温，预期全年楼宇买卖可达7.8万宗，有机会创出4年新高纪录。

　　受惠9月份本港银行跟随美国减息步伐，楼宇成交量亦见增加，与此同时，楼价指数亦录得回升的实况，首9个月楼价倒升1.14%，一洗过去3年的颓势，随着10月银行再度减息，楼市亦急速起弹，用家及投资者亦加快入市动力，令到楼宇买卖成交量亦持续升温，截至本月中楼宇买卖暂录6.8万宗，已正式超越去年全年的67979宗，反映市况受惠减息因素的确大为改善，料本月整体成交量或有弹升。

　　事实上，受到银行连环减息的效应，部分用家及投资者早于2个月前已率先偷步入市，除了减息的利好因素外，政府推出的楼市措施，加上港股持续转好亦增强了市场信心，令到不少买家对楼市渐恢复信心，而且租金持续升温，导致不少租客转租为买的个案，推动起不少成交个案，在新盘销情向好的实况下，同时亦带动二手楼市急速升温，预期全年楼宇买卖登记录约7.8万宗，按年增加约15%，料为2021年全年录96133宗之后的4年新高。

更多文章
张日强 - 市区新盘乘势连环低价抢滩 | 楼声随笔
整体楼市气氛向好，近期推售的新盘均取得热销实况，用家及投资客陆续发挥动力，部分楼盘更频获大手投资客追捧，进一步显示连环减息的效应，发展商随即趁势加快推盘步伐，当中以市区新盘最为积极，大部分都以低市价抢攻，希望营造低价或震撼的效果，以图低价抢夺客源，并以先求量后求价，以便率先让楼盘成为新焦点，除了抢市场焦点外，亦需抢占市场各路客源。 　　市场气氛已见好转，尤其银行连环减息的效应下，新盘及货尾盘
2025-11-21 02:00 HKT
楼声随笔
张日强 - 荃湾住宅地高价批出有惊喜 | 楼声随笔
受到银行连环减息的效应下，各路客源均涌出来觅盘，当中更以投资客的动力相对活跃，以致楼宇买卖宗数已逐步攀升，楼价更一洗过去3年颓气重现升幅，发展商推售的新盘，部分更红盘高开纷纷报捷，加上近期政府或港铁住宅地皮均获财团以理想价投得，上周截标共获9财团争夺的荃湾住宅地皮，昨日政府开标，由华懋集团以24.75亿最高价得手，平均每呎楼面地价约5692元，较市场预期的每呎估值上限价高出逾20%，随即令市场有一
2025-11-19 02:00 HKT
楼声随笔