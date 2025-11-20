Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - 港灯波动市首选防御股｜开工前落盘/头条名家本周心水

黄德几
2025-11-20 02:00 HKT
　　全球AI投资热潮降温，港股短期波动难免，短期市况持续不明朗下，高息公用股成为资金避险之选。

　　笔者撰文之时，中电（002）及港灯（2638）即将公布2026年电费调整方案，预计两电平均净电费按年减约2%，即每度电减3至4仙，对两电来说属轻微减价，远低于市场最悲观预测，反映燃料成本回落，反有助利润表现。

　　港灯作为香港岛及南丫岛独家电力供应商，受《计划协议》监管，享有稳定回报及独占地位，现金流极其可预测。集团同时是电能实业（006）旗下核心资产，间接受益母公司英国、澳洲等海外电网业务，风险更为分散。

　　截至2025年6月底中期业绩，港灯收入55.67亿元，按年微跌0.1%，但营运利润维持23.44亿元，毛利率约42%，充分展现公用事业强大护城河。股东权益48.5亿元，净负债比率仅约59%，财务稳健。中期派息15.94港仙，维持高派息政策，以现价计全年股息率约5.4-5.6%，息率具吸引力。

　　燃料成本回落是今次减费的最大支持。港灯11月燃料费已减至每度电30仙，按年大跌32%，12月维持同样水平，明年燃料费料继续低企，直接减轻利润压力。港灯日前亦宣布2026年拨款逾8000万元加强「智惜用电计划」，包括派发现金券、资助节能家电及楼宇能源改善，显示管理层积极回馈社会之余，亦巩固与政府及市民的良好关系，有助未来续签《计划协议》时争取更佳条件。

　　长远增长动力来自「煤转气」大计。港灯已与日本太平电业签约，兴建第五部燃气机组L13（380兆瓦），预计2029年投产，届时燃气发电比例将由现时68%升至80%，大幅降低碳排放及燃料成本。L13单位效率高达58%，远胜现有燃煤机组，对未来EBITDA贡献显著。管理层亦已开始研究氢能等零碳方案，展示清晰的绿色增长路径，完全配合香港2050碳中和目标。

　　总结而言，在电费仅轻微减2%、燃料成本显著回落、L13长远带来成本优势及政策红利下，港灯现时估值仅约7.5倍市盈率、5.5厘息率，防守力极强，兼具攻守。波动市况下，港灯无疑是高息公用股首选，可候低6.05元买入作中长线持有，目标价7.5元

，不跌穿5.85元可继续持有。

　　笔者为证监会持牌人，并无持有上述股份。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几

