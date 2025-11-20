Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 腾讯目标上望700元｜开工前落盘/头条名家本周心水

郭家耀
2025-11-20 02:00 HKT
产经 专栏
　　腾讯（700）第三季经调整溢利705.5亿元（人民币，下同），按年上升17.9%，期内收入1928亿元，按年上升15.3%，其中，增值服务业务收入959亿元，增长16%。本土市场游戏收入428亿元，增长15%，国际市场游戏收入208亿元，按年增长43%。社交网络收入增长5%至323亿元，得益于视频号直播服务收入、音乐付费会员收入及小游戏平台服务费的增长。营销服务业务收入增长21%至362亿元，由于广告曝光量的提升，这得益于用户参与度及广告加载率的提高，以及AI驱动的广告定向所带动的eCPM增长。金融科技及企业服务业务收入按年增长10%至582亿元。金融科技服务收入增长，主要受益于商业支付活动及消费贷款服务的收入增加。企业服务收入增长点。主要受益于云服务的收入增长，其中包括企业客户对AI相关服务需求上升带动的增长，以及由于微信小店交易额扩大而带动的商家技术服务费收入增长。腾讯业绩优于预期，市场认同业务布局，后市展望乐观。目标价700港元；入巿价620港元；止蚀价580港元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀

