大行晨报 - 澳元有望再上试年内高位｜大行晨报

2025-11-20 02:00 HKT
　　美国ADP报告显示美国10月就业情况不佳，数据显示截至11月1日的四周间，美国企业平均每周裁员2500人。联储局官员称，劳动力市场真实情况可能比经济数据显示的更弱。美汇指数窄幅上落，外汇市场交投较为淡静。

　　澳洲央行在11月议息会议上决定将现金利率维持在3.6厘不变，连续两次会议按兵不动，结果符合市场预期。今年以来，澳洲央行一共减息3次。澳央行表示国内通胀已由高峰期时显著回落，不过数据显示近期物价有回暖趋势，第三季通胀按年升幅报3.2%，核心通胀按年升幅则较前值2.7%升至3%，该行预计通胀2026年大部分时间将处于3%或以上水平，至2027年底才回落至约2.6%水平。

　　澳洲早前公布的就业数据较市场预期更为理想，数据显示澳洲10月失业率降至4.3%，期内就业职位大幅上涨4.22万个，远高于市场预期。数据公布后，交易员对澳洲央行减息的预期降温，支撑澳元兑美元盘中升穿50天线并高见0.658水平，执笔之时暂时回落至0.65水平。

　　笔者认为，澳元短线正于0.65水平附近争持，并在0.645水平见明显支持。展望中长线走势，对澳元看法仍然为中性偏好，今个星期公布的澳洲第三季工资价格指数按年升幅报3.4%，结果符合市场预期，就业及工资数据良好的情形下，相信澳洲央行毋须急于减息刺激经济，澳元年底前仍有望上试0.66至0.67水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

