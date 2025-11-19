朱红 - 阿里10天线遇阻 吼「20579」 | 窝轮热炒特区

阿里千问App公测首日遇流量洪峰，用户涌入过载以致部分服务出现拥堵中断，千问其后回应指状态良好欢迎来问。阿里巴巴（9988）股价一度逆市造好，惟仍受制于10天线，在155元附近好淡争持。如看好阿里可留意认购证「20579」，行使价201.08元，实际杠杆5倍，明年5月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆3倍，明年6月到期。



小米（1810）周二公布第3季业绩，市场关注管理层对手机产品未来出货量指引、汽车业务盈利能力、产能扩张计划等。小米股价绩前偏软，曾跌至40.52元，创近月新低。如看好小米可留意认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红