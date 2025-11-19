轮商精选 - 快手绩前部署「18780」 | 窝轮热炒特区

快手（1024）周三将公布第3季业绩。根据彭博智库分析，内地AI产业竞争激烈，快手在AI投资回报的可持续性仍需观察。预期可灵（KLING）文本生成视频工具的销售增长，有望在未来18个月内继续为公司收入带来支持。市场同时关注可灵与微软Sora等国际同类工具直接竞争的情况。



快手股价截至周二曾录4连跌，曾低见63元水平，创自7月以来的低位。如投资者认为快手正股有望回升，可注意认购证 「18780」，行使价95.95元，实际杠杆约4.8倍，26年6月到期。如认为快手跌势尚未结束，可留意认沽证「17544」，行使价49.85元，实际杠杆约2.3倍，26年12月到期。



小鹏（9868）第4季收入指引逊市场预期，业绩公布后股价延续近日跌势，自11月12日高位逾110元至本周二低位（约85元水平），期间累积跌幅超过22%。市场关注小鹏机械人出租车（robotaxi）及人形机械人等新业务能否于明年带来实质财务贡献。如计划部署小鹏反弹可参考认购证「18288」，行使价108.78元，实际杠杆约3.2倍，26年6月到期。如认为跌势尚未结束可参考小鹏认沽证「22366」，行使价78.63元，实际杠杆约1.6倍，26年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



