闻风至 - 憧憬板块复苏 富力可突围 | 鲜股落镬

内房在传统旺季「金九银十」的销情仍未理想，促使市场对中央加强稳楼市政策的预期持续升温，个别较优质内房股可以先行部署，富力地产（2777）是笔者的内房股长期观察对象之一，该股胜在拥有一批酒店资产，不仅能提供稳定现金流，亦具备套现潜力，有助推动降债进程。



据克而瑞数据显示，10月份内房销售百强房企实现销售操盘金额2530亿元，按月微增0.1%，但按年减少41.9%。今年首十个月百强房企累计实现销售操盘金额2.58万亿元，按年减少16%，降幅相较于首九个月扩大4.2个百分点，为2019年至今最低。



国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上坦承，房地产行业调整对投资增速的下拉作用比较明显，若扣除房地产开发投资之后的全国固定资产投资是增长的。由此可见，内房板块对内地经济的拖累效应不容忽视，若中央有意稳住经济下行压力，房地产行业势必成为政策发力的重要支点之一。



付凌晖在近日的发布会亦针对内房发声，称当前房地产市场还处在新旧模式转换时期，转型调整需要一定时间，在这过程中，部分指标会出现波动，对此要客观看待。下阶段要积极构建房地产发展新模式，坚持长短结合、标本兼治，持续用力推动房地产市场高质量发展。这个「下阶段」是否准备来临，值得市场密切关注，而富力地产股价在0.5元水平见跌定横行，短线博反弹的值博率高企，上方首个阻力在0.65元，下站再看0.8元关口。



富力地产今年首10月总销售收入约117亿元人民币，按年增加约27.31%。销售表现优于内房整体，凭借稳定现金流与资产质素，该股有望在板块复苏过程中率先突围。



闻风至