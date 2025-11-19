陈永陆 - 健倍苗苗高息 防守兼备 | 陆叔讲股

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆
2025-11-19
在香港零售轻微复苏下，内地旅客回升成为增长动力。健倍苗苗（2161）又再交出一份让市场眼前一亮的半年报表：收入4.3亿元，按年增长7.7%；经营溢利1.51亿元，大升23.8%；母公司股东应占溢利1.15亿元，增长20%；每股基本盈利14.12仙。更令人振奋是，公司把中期股息从去年的5.5仙大幅加码77%至9.75仙，派息总额达8014万元，市场预期全年股息率或可超过7%。这份成绩单远超市场预期，也是港股消费医疗板块中，业绩表现较好的股份。

　　健倍苗苗增长的背后，是何济公、保济丸、飞鹰活络油三大老字号的强势反弹。品牌药分部（以何济公为主）收入增长15.5%至1.51亿元，品牌中药分部（保济丸为旗舰）增长7.6%至2.37亿元，合计占比高达90%。保济丸「撕开即服」新包装配合古天乐、胡子彤等明星代言的电视广告，迅速在社交媒体刷屏，短短数周已录得数百万次曝光；何济公则透过赞助《中年好声音3》、张敬轩代言、尖沙咀巨型户外广告牌等多维度营销，成功把品牌年轻化，同时牢牢抓住内地旅客与本地中年客群。毛利率从51.6%大幅跃升至59.1%，主要得益于公司果断砍掉低毛利第三方跨境电商产品（内地收入从8485万降至3297万），让自有高毛利品牌占比进一步提升，材料成本同期下降17.5%，成本控制得当。

　　健倍苗苗上半年完成的两宗收购已开始贡献利润：以1.71亿元收购天喜堂药厂90%股权，大幅增强中药生产能力；以3800万元全购健福堂中医集团，快速切入中医诊症服务市场。此外，公司再增持李众胜堂及Quinwood的非控股权益，将持股比例分别提升至71.9%及92%，进一步巩固控制权。无形资产由3月底的8.17亿增至10.14亿元，商誉与品牌价值同步上升，为未来盈利增长打下基础。派息方面，中期息9.75仙，派息比率显著提升，显示管理层对现金流与前景极具信心。

　　健倍苗苗凭借稳健盈利、高股息率与清晰增长路径，已成为少数兼具防守与进攻属性的优质标的，值得中长期配置。

资深独立股评人
陈永陆

