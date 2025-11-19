Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 荃湾住宅地高价批出有惊喜 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-19 02:00 HKT
受到银行连环减息的效应下，各路客源均涌出来觅盘，当中更以投资客的动力相对活跃，以致楼宇买卖宗数已逐步攀升，楼价更一洗过去3年颓气重现升幅，发展商推售的新盘，部分更红盘高开纷纷报捷，加上近期政府或港铁住宅地皮均获财团以理想价投得，上周截标共获9财团争夺的荃湾住宅地皮，昨日政府开标，由华懋集团以24.75亿最高价得手，平均每呎楼面地价约5692元，较市场预期的每呎估值上限价高出逾20%，随即令市场有一定的惊喜作用，亦同时反映财团对优质地皮的殷切。

　　上述地皮面积约7.01万方呎，涉及可建总楼面约43.48万方呎，料可提供790伙。中标财团需负责兴建体弱长者家居照顾服务队处所、留宿特殊幼儿中心、提供207个泊车位公众停车场、两座行人天桥、公共步行路等政府设施。虽然受到不少条款限制，惟地皮处于较成熟地段位置，仍然具有相当的发展潜力，上周截标前，当时市场估值约15亿至19亿，每方呎楼面估值约3300至4500元。不过，昨日开标时批出的地价为24.75亿，每呎楼面地价高达5692元，即中标价较市场估值上限价高出逾20%，随即引起市场哗然，亦令市场有较大的惊喜，尤其发展商不断增加土储，以及对优质地皮极为渴求。

　　上周截标的荃湾永顺街住宅地皮，合共收到9财团入标角逐，除中标的华懋集团外，其余入标包括长实、新地、恒基、会德丰地产、鹰君、嘉华、中国海外，信和伙拍嘉里及招商局置地。

